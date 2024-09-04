Около 6 тысяч человек сдадут ЕГЭ в дополнительный период — Рособрнадзор
09:32 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дополнительный период ЕГЭ начинается 4 сентября, сдать экзамен смогут те выпускники, которые не прошли ГИА в основной период и не получили аттестат. На участие в ЕГЭ зарегистрированы около 6 тыс. человек, сообщается в телеграм-канале Рособрнадзора.
«4 сентября для выпускников 11 классов начинается дополнительный период государственной итоговой аттестации (ГИА). На участие в ЕГЭ в дополнительный период зарегистрировано около 6 тысяч участников», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сдать экзамены в дополнительные сроки смогут те выпускники, которые не прошли ГИА в основной период и не получили аттестат. Таким образом, расписанием предусмотрены только обязательные предметы: русский язык и математика базового уровня. Сдавать ЕГЭ по русскому языку планируют 2 131 участник, по математике — 5 138 человек.
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