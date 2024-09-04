После выборов политика США вряд ли сильно изменится, но возможны нюансы — Песков
10:05 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Политика США по российской и украинской темам после избрания там нового президента вряд ли принципиально изменится, но возможны разные нюансы в зависимости от того, кто будет в Белом доме. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Изрядная доля непредсказуемости присутствует в американской политике, поэтому посмотрим, что будет происходить. Там идет сейчас горячая предвыборная схватка. И украинская, и российская темы активно [находятся] на повестке дня и являются инструментом в руках политиков этой предвыборной кампании», — сказал представитель Кремля.
По его словам, можно «сколько угодно гадать» о том, что будет происходить после выборов. «Очевидно, что принципиально вряд ли что-то может измениться, но какие-то нюансы, конечно, могут иметь место в зависимости от конфигурации следующей администрации», — подчеркнул Песков.
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