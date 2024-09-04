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Предел расширения БРИКС есть, объединению предстоит определиться в этом — Песков

10:32 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предел расширения БРИКС существует, объединению предстоит определиться по количеству партнеров, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, есть предел траектории на расширение БРИКС, существуют предложения по поводу статуса государства-партнера БРИКС. Соответственно, предстоит вместе всем определиться, сколько может быть партнеров, кто может быть», — сказал представитель Кремля.

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