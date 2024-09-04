Зампред Сбера Кузнецов: По итогам года кибермошенники могут похитить у россиян 300 миллиардов рублей

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Объем кибермошеннических хищений у россиян в этом году может достигнуть 300 млрд руб. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал в интервью РИА Новости.

В прошлом году, по оценкам Сбербанка, злоумышленники похитили у россиян порядка 250 млрд руб., сообщил он. «При этом количество преступлений в сфере кибербезопасности увеличивается ежегодно на 20%. Таким образом объем хищений по итогам этого года может достигнуть 300 млрд руб. Однако если бизнес и государство будут действовать максимально скоординировано и активно, то тренд на увеличение хищений может измениться», – отметил Станислав Кузнецов.