Зампред Сбера Кузнецов: По итогам года кибермошенники могут похитить у россиян 300 миллиардов рублей
08:52 04.09.2024
Объем кибермошеннических хищений у россиян в этом году может достигнуть 300 млрд руб. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал в интервью РИА Новости.
В прошлом году, по оценкам Сбербанка, злоумышленники похитили у россиян порядка 250 млрд руб., сообщил он. «При этом количество преступлений в сфере кибербезопасности увеличивается ежегодно на 20%. Таким образом объем хищений по итогам этого года может достигнуть 300 млрд руб. Однако если бизнес и государство будут действовать максимально скоординировано и активно, то тренд на увеличение хищений может измениться», – отметил Станислав Кузнецов.
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