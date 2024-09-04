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НОВОСТИ

Зампред Сбера Кузнецов: Мошенники обманным путем получают доступ к «Госуслугам»

08:54 04.09.2024

Зампред Сбера Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости рассказал про самые распространенные схемы кибермошенничества. По его словам, по-прежнему наиболее актуальными и опасными схемами являются звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и Центрального банка с необходимостью перевода денег на безопасный счет. Мошенники, отметил Станислав Кузнецов, либо запрашивают данные карты, пароли из смс и другую информацию, чтобы самим похитить деньги, либо убеждают людей самостоятельно совершать операции: переводы, снятия и зачисления в банкоматах, оформление кредитов.

«В этом году стали популярны сценарии с целью доступа к аккаунту на Госуслугах, – рассказал Станислав Кузнецов. – Мошенники используют для этого множество различных предлогов в зависимости от возраста жертвы. Например, пожилым могут звонить от имени медицинского учреждения или социальных организаций, сообщать о перерасчете пенсии и под предлогом записи на прием в организацию просят продиктовать трехзначный код из смс для входа в аккаунт. Молодым людям могут сообщать о поступлении посылки или письма, или звонят от имени сотовых операторов с сообщением о необходимости продлить договор обслуживания. Конечная цель мошенников при сценарии с Госуслугами, как правило, сводится к тому, чтобы оформлять займы в микрофинансовых организациях (МФО) через взломанный аккаунт».

Преступники действуют двумя группами: первая взламывает личный кабинет, меняет пароль и устанавливает секретный вопрос, чтобы жертва не могла восстановить доступ, потом заказывает справки для НДФЛ и готовит аккаунт уже для другой группы, которая занимается оформлением кредитов, сообщил Станислав Кузнецов. «Информацию из взломанного аккаунта также могут использовать для реализации дальнейших мошеннических схем, – добавил он. – Мы в Сбере разработали простой и эффективный способ борьбы с таким видом мошенничества – нужно отключить возможность авторизации на сайтах МФО через портал Госуслуг – тогда мошенники потеряют к нему интерес».

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