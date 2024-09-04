Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Об этом сообщил глава Верховной рады Руслан Стефанчук.

«В Верховную раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Украины Кулебы Д. И. об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», — написал он на странице в соцсети.