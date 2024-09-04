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НОВОСТИ

Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке

11:20 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Об этом сообщил глава Верховной рады Руслан Стефанчук.

«В Верховную раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Украины Кулебы Д. И. об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», — написал он на странице в соцсети.

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