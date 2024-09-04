Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $73 за баррель

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE опустилась ниже $73 за баррель впервые с 13 декабря 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:20 мск, цена Brent снижалась на 1,07%, до $72,96 за баррель.