Джонсон в разговоре с пранкерами призвал помочь Украине «снести» Керченский мост
13:00 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) угрожал Крыму и призвал помочь Украине «снести» Керченский мост.
Пранкеры позвонили Джонсону от имени известного французского экономиста и политика Жака Аттали.
«Теперь нам следует передать им [ВСУ] ракеты ATACMS», — сказал экс-премьер, разговор с которым опубликован в телеграм-канале Вована и Лексуса.
«Мы должны помочь им снести Керченский мост, мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу», — подчеркнул Джонсон.
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