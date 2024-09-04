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Джонсон в разговоре с пранкерами призвал помочь Украине «снести» Керченский мост

13:00 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) угрожал Крыму и призвал помочь Украине «снести» Керченский мост.

Пранкеры позвонили Джонсону от имени известного французского экономиста и политика Жака Аттали.

«Теперь нам следует передать им [ВСУ] ракеты ATACMS», — сказал экс-премьер, разговор с которым опубликован в телеграм-канале Вована и Лексуса.

«Мы должны помочь им снести Керченский мост, мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу», — подчеркнул Джонсон.

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