ВС РФ возле Сум уничтожили 20 машин и до 80 боевиков ВСУ
13:05 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные ракетным ударом по скоплению силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Новых Басов возле Сум уничтожили 20 машин и до 80 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.
Также Минобороны опубликовало кадры объективного контроля нанесения ракетного удара по сосредоточению военной техники и вооружения ВСУ в районе населенного пункта Новые Басы (7 км юго-восточнее Сум). ,
«В результате ракетного удара уничтожено 7 единиц грузовой автомобильной техники, 4 единицы боевых бронированных машин, 9 единиц автомобильной техники повышенной проходимости и до 80 боевиков ВСУ», — сказали в ведомстве.
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