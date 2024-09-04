Венгрия не выполнит решение Суда ЕС по мигрантам, несмотря на штрафы — советник премьера

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будапешт не намерен начинать выполнять решение Суда ЕС относительно предоставления убежища прибывающим в страну нелегальным мигрантам, несмотря на наложенные на страну штрафы. Об этом заявил советник премьер-министра Венгрии по вопросам безопасности Дьёрдь Баконди.

«Венгрия не демонтирует свою систему охраны границ, даже если это означает наказание от ЕС <…> Если Венгрия последует решению Суда ЕС по вопросу миграции, ей придется отменить пограничный контроль и быть наводненной мигрантами, что приведет к образованию гетто», — приводит слова Баконди госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач на странице в соцсети X.

Советник венгерского премьера также подчеркнул, что позиция Будапешта «отражает волю общественности». Он добавил, что правительство страны намерено оспорить штрафные меры ЕС. Баконди отметил, что группы нелегальных мигрантов все чаще оказываются вооруженными и создают риски для безопасности. По его словам, в настоящий момент такие группы нелегалов переносят фокус своей активности с границы Венгрии и Сербии в пограничную зону между Хорватией и Боснией и Герцеговиной, также являющейся внешним рубежом Шенгенской зоны.

Ранее Суд Евросоюза назначил Венгрии штраф в размере 200 млн евро, а также ежедневные выплаты на сумму 1 млн евро за отказ выполнять предыдущие решения суда, связанные с правилами приема мигрантов.