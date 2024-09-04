В Великобритании прошли обучение 43 тыс. украинских военнослужащих

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 43 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли подготовку на территории Великобритании. Об этом сообщил посол королевства на Украине Мартин Харрис.

«Мы поддерживаем ВСУ обучением. <…> На данный момент 43 тыс. украинских солдат были на тренировках в Великобритании», — сказал он в эфире украинского национального телемарафона.