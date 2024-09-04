Сбер представил линейку корпоративных устройств для бизнес-коммуникаций
14:42 04.09.2024
|
Иллюстрация пресс-службы Сбера
Интерактивная панель Sber Pro – универсальное решение для переговорных комнат и других пространств, заменяющее целый комплекс отдельных продуктов для совместной работы. Это профессиональный экран, оснащенный камерой с разрешением 4К и возможностью интеллектуального наведения на говорящего, массивом из восьми микрофонов, мощными динамиками и сабвуферами для получения качественного звука в больших помещениях, а также приложениями для совместной работы. При необходимости панель может быть дополнена PTZ-камерой (поддерживает удаленное управление направлением и увеличением), выносными микрофонами и панелью управления для оборудования любых пространств – от кабинета руководителя до большого конференц-зала.
Благодаря сверхчувствительному сенсору пользователи во время звонка могут рисовать на экране, чтобы добавлять комментарии, вносить изменения и мгновенно реагировать на полученную информацию. Такой подход сокращает время на подготовку к совещанию, а также выстраивает живой диалог между участниками в процессе обсуждения деловой повестки гибридными командами.
Также компания представила два комплекта высокопроизводительных систем для видео-конференц-связи, которые могут быть дополнены профессиональными панелями – экранами, работающими 24/7 в помещениях с высоким уровнем освещения.
Первый комплект подойдет для небольших переговорных комнат до шести человек. Он включает в себя панель управления и видеобар – устройство, сочетающее в себе камеру с разрешением 4К и широким углом обзора, встроенные микрофоны, динамик и микрокомпьютер с ARM-процессором последнего поколения для работы с видеопотоками в высоком разрешении. Устройство поддерживает алгоритмы фокусировки на говорящего или группу участников встречи и может работать с несколькими экранами для вывода изображения как в режиме видео-конференц-связи, так и в качестве источника для показа контента при офлайн-работе.
Второй комплект предназначен для пространств среднего размера и состоит из PTZ-камеры с 12-кратным оптическим зумом, поддержкой AI-алгоритмов наведения на группу лиц и на говорящего участника, внешних микрофонов, терминала, к которому подключаются периферийные устройства и панели управления.
Системами для видео-конференц-связи от SberDevices оснащены четыре переговорные комнаты Сбера на площадке Восточного экономического форума 2024, где участники мероприятия могут провести онлайн-встречи на новом оборудовании, используя отечественное решение SaluteJazz.
НОВОСТИ
- 15:12 04.09.2024
- Порядка 11,5 тыс. жителей Курской области размещены в других регионах России
- 15:00 04.09.2024
- МВФ хочет заставить Киев форсировать девальвацию гривны из-за дефицита бюджета — Bloomberg
- 14:32 04.09.2024
- В Великобритании прошли обучение 43 тыс. украинских военнослужащих
- 14:12 04.09.2024
- Полигон на Новой Земле готов к возобновлению ядерных испытаний — экс-глава управления МО
- 14:00 04.09.2024
- Венгрия не выполнит решение Суда ЕС по мигрантам, несмотря на штрафы — советник премьера
- 13:32 04.09.2024
- Минобороны РФ сообщило об освобождении Карловки в Донецкой Народной Республике
- 13:20 04.09.2024
- Объем ввода индивидуального жилищного строительства в РФ вырос на 24% за год
- 13:05 04.09.2024
- ВС РФ возле Сум уничтожили 20 машин и до 80 боевиков ВСУ
- 13:00 04.09.2024
- Джонсон в разговоре с пранкерами призвал помочь Украине «снести» Керченский мост
- 12:32 04.09.2024
- Китай готов способствовать повышению уровня сотрудничества с РФ — зампредседателя КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать