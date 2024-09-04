МВФ хочет заставить Киев форсировать девальвацию гривны из-за дефицита бюджета — Bloomberg
15:00 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный валютный фонд (МВФ) может подтолкнуть Киев к ускоренной девальвации валюты, снижению процентных ставок и ужесточению фискальной политики, чтобы снизить дефицит бюджета Украины и продолжить выделять ей средства. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных украинских чиновников.
По их информации, на этой неделе представители МВФ посетят Украину и выдвинут условия, необходимые для выделения Киеву следующего транша на сумму $1,1 млрд из программы помощи в $15,6 млрд. В частности, фонд хочет заставить украинское правительство увеличить налог на добавленную стоимость выше 20%, снизить процентные ставки, а также ускорить девальвацию гривны. Подобные шаги необходимы для сокращения дефицита бюджета, который в следующем году составит $15 млрд. Это поможет увеличить доходы правительства в местной валюте, а также удешевить дальнейшие заимствования у МВФ, поясняет агентство.
По информации Bloomberg, Нацбанк Украины не поддерживает девальвацию валюты, которая с момента отмены фиксированного курса в октябре 2023 года потеряла 10% стоимости по отношению к доллару США. Повышение налоговых ставок также нанесет политический ущерб текущему правительству, поскольку экономическое давление на население усилится, заключает агентство.
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