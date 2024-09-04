Порядка 11,5 тыс. жителей Курской области размещены в других регионах России
15:12 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 11,5 тыс. человек, в том числе 3,5 тыс. детей из Курской области находятся в пунктах временного размещения, лечебных и социальных учреждениях, детских оздоровительных лагерях в разных регионах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«В 57 субъектах Российской Федерации спланированы и готовы к приему 530 ПВР общей вместимостью более 45 тысяч человек. Всего в ПВР, лечебных и социальных учреждениях, детских оздоровительных лагерях на территории субъектов Российской Федерации размещены порядка 11,5 тысяч человек, в том числе 3,5 тысячи детей», — сказали в пресс-службе.
НОВОСТИ
- 15:00 04.09.2024
- МВФ хочет заставить Киев форсировать девальвацию гривны из-за дефицита бюджета — Bloomberg
- 14:42 04.09.2024
- Сбер представил линейку корпоративных устройств для бизнес-коммуникаций
- 14:32 04.09.2024
- В Великобритании прошли обучение 43 тыс. украинских военнослужащих
- 14:12 04.09.2024
- Полигон на Новой Земле готов к возобновлению ядерных испытаний — экс-глава управления МО
- 14:00 04.09.2024
- Венгрия не выполнит решение Суда ЕС по мигрантам, несмотря на штрафы — советник премьера
- 13:32 04.09.2024
- Минобороны РФ сообщило об освобождении Карловки в Донецкой Народной Республике
- 13:20 04.09.2024
- Объем ввода индивидуального жилищного строительства в РФ вырос на 24% за год
- 13:05 04.09.2024
- ВС РФ возле Сум уничтожили 20 машин и до 80 боевиков ВСУ
- 13:00 04.09.2024
- Джонсон в разговоре с пранкерами призвал помочь Украине «снести» Керченский мост
- 12:32 04.09.2024
- Китай готов способствовать повышению уровня сотрудничества с РФ — зампредседателя КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать