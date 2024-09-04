Порядка 11,5 тыс. жителей Курской области размещены в других регионах России

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 11,5 тыс. человек, в том числе 3,5 тыс. детей из Курской области находятся в пунктах временного размещения, лечебных и социальных учреждениях, детских оздоровительных лагерях в разных регионах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В 57 субъектах Российской Федерации спланированы и готовы к приему 530 ПВР общей вместимостью более 45 тысяч человек. Всего в ПВР, лечебных и социальных учреждениях, детских оздоровительных лагерях на территории субъектов Российской Федерации размещены порядка 11,5 тысяч человек, в том числе 3,5 тысячи детей», — сказали в пресс-службе.