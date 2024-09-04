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НОВОСТИ

ВСУ спасались хаотичным бегством при освобождении Пречистовки в ДНР, бросив оружие — МО РФ

15:32 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время освобождения российскими войсками Пречистовки в Донецкой Народной Республике (ДНР) спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«При освобождении населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях», — отметили в ведомстве.

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