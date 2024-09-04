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Генкосула КНР в Нью-Йорке выслали из США - CNN

20:40 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный консул Китая в Нью-Йорке Хуан Пин был выслан после того, как американский Минюст предъявил бывшей чиновнице штата Нью-Йорк Линде Сунь обвинения в работе в качестве незарегистрированного иностранного агента КНР. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Я выразила пожелание, чтобы генеральный консул был выслан, и меня проинформировали о том, что генеральный консул более не находится в [дипломатической] миссии [Китая] в Нью-Йорке», — приводит телеканал слова губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

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