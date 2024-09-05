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Запад читает лекции о ценности прав человека, но сам же противоречит им — премьер Малайзии

14:32 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад часто говорит о ценности демократии и прав человека, но сам же противоречит им. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Многие страны, я бы сказал большинство, разделяют эту позицию (мирное решение палестинского конфликта — прим. ТАСС), включая признание государства Палестина. Но почему же нет прогресса? Потому что мы видим позицию Израиля, а эта позиция получает полную поддержку со стороны США. Мы видели, что в США Конгресс аплодировал стоя тем чудовищным преступлениям, которые совершались. И я задаю вопрос нашим коллегам с Запада, где же ваша человечность, где же ваша ценность справедливости? Вы постоянно читаете нам лекции о ценности демократии и прав человека, но разве не видно очевидного противоречия в том, как вы относитесь к этой ситуации?» — сказал Анвар Ибрагим.

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