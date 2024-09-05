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Черноморский флот России за сутки уничтожил 11 украинских безэкипажных катеров

15:12 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Черноморского флота за сутки уничтожили 11 безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

«Силами Черноморского флота уничтожены 11 безэкипажных катеров ВСУ», — говорится в сообщении.

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