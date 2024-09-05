Черноморский флот России за сутки уничтожил 11 украинских безэкипажных катеров
15:12 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы Черноморского флота за сутки уничтожили 11 безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.
«Силами Черноморского флота уничтожены 11 безэкипажных катеров ВСУ», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 16:00 05.09.2024
- Германский институт прогнозирует нулевой рост экономики ФРГ в текущем году
- 15:32 05.09.2024
- Новым премьером Франции назначен Мишель Барнье
- 15:00 05.09.2024
- В конфликте на Украине на стороне России участвуют литовцы — министр обороны Литвы
- 14:32 05.09.2024
- Запад читает лекции о ценности прав человека, но сам же противоречит им — премьер Малайзии
- 14:12 05.09.2024
- ВМС США утрачивают боевую мощь из-за нехватки кораблей — WSJ
- 14:00 05.09.2024
- Минобороны РФ сообщило об освобождении Заветного в Донецкой Народной Республике
- 13:33 05.09.2024
- Ключ расшифрования ДЭГ в Москве разделили между пятью хранителями
- 13:32 05.09.2024
- РФ благодарна саудовскому наследному принцу за помощь с обменом заключенными с США — Путин
- 13:30 05.09.2024
- В Сбере рассказали, в чем заключается справедливый энергопереход
- 13:20 05.09.2024
- РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но без эфемерных требований — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать