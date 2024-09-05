0
0
110
НОВОСТИ

После провала под Волчанском «Иностранный легион» ВСУ направили для диверсий на границе РФ

16:32 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наемников «Иностранного легиона» Вооруженных сил Украины (ВСУ) после провальных действий при обороне против российских сил на волчанском направлении в мае и июне направили в Сумскую область для разведки и диверсий на границе РФ. Об этом сообщил журналистам замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

«Было установлено, что после провальной операции по обороне волчанского направления, в мае–июне 2024 года, незаконное вооруженное формирование „Иностранный легион“ было направлено в Сумскую область для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий на границе Российской Федерации», — сказал Лисняк.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 05.09.2024
Детей мигрантов в школах РФ надо заставить выучить русский язык — Медведев
0
67
17:00 05.09.2024
ВСУ потеряли более 10 тыс. военных за все время боевых действий на курском направлении
0
97
16:12 05.09.2024
Урожай зерновых в РФ ожидается на уровне 132 млн т, уже собрано более 93 млн т — Патрушев
0
178
16:00 05.09.2024
Германский институт прогнозирует нулевой рост экономики ФРГ в текущем году
0
188
15:32 05.09.2024
Новым премьером Франции назначен Мишель Барнье
0
252
15:12 05.09.2024
Черноморский флот России за сутки уничтожил 11 украинских безэкипажных катеров
0
232
15:00 05.09.2024
В конфликте на Украине на стороне России участвуют литовцы — министр обороны Литвы
0
303
14:32 05.09.2024
Запад читает лекции о ценности прав человека, но сам же противоречит им — премьер Малайзии
0
290
14:12 05.09.2024
ВМС США утрачивают боевую мощь из-за нехватки кораблей — WSJ
0
293
14:00 05.09.2024
Минобороны РФ сообщило об освобождении Заветного в Донецкой Народной Республике
0
291

Возврат к списку