После провала под Волчанском «Иностранный легион» ВСУ направили для диверсий на границе РФ
16:32 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наемников «Иностранного легиона» Вооруженных сил Украины (ВСУ) после провальных действий при обороне против российских сил на волчанском направлении в мае и июне направили в Сумскую область для разведки и диверсий на границе РФ. Об этом сообщил журналистам замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
«Было установлено, что после провальной операции по обороне волчанского направления, в мае–июне 2024 года, незаконное вооруженное формирование „Иностранный легион“ было направлено в Сумскую область для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий на границе Российской Федерации», — сказал Лисняк.
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