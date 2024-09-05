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В Москве 5 сентября поставлен рекорд по атмосферному давлению

22:10 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекорд атмосферного давления зафиксирован для 5 сентября в Москве, он составил 761,7 мм ртутного столба. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Для пятого сентября зафиксировано самое высокое давление, оно составило 761,7 мм ртутного столба», — сказал он. По его словам, предыдущий рекордный показатель был отмечен в 1997 году и составил 759,5 мм ртутного столба.

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