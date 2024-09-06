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Дуров: Никто не будет работать над инновационными технологиями, зная, что их могут судить

00:49 06.09.2024 Источник: Интерфакс

Страны, у которых есть претензии к интернет-платформам, должны подавать в суд именно на них, а не на их руководителей, заявил владелец Telegram Павел Дуров.

"Если страну не устраивает работа интернет-сервиса, то принято подавать в суд именно на сам сервис. Использовать законы, принятые еще до появления смартфонов, чтобы попытаться возложить ответственность на руководителей платформ за действия на них третих лиц - неверный подход", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

"Никто не будет работать над инновационными технологиями, зная, что их могут судить за то, что кто-то будет злоупотреблять их изобретениями", - добавил Дуров.

"В прошлом месяце меня четыре дня допрашивала полиция после прибытия в Париж. Мне сказали, что я лично несу ответственность за то, что другие люди незаконно используют Telegram ". "Это удивительно по ряду причин", - добавил Дуров. Он пояснил, что у Telegram есть официальный представитель в Евросоюзе, которому страны ЕС могу направлять запросы о сотрудничестве в случае возникновения проблем.

Кроме того, отметил владелец мессенджера, у властей Франции было много возможностей связаться с ним лично. Он напомнил, что является гражданином Франции и "был частым гостем во французском консульстве в Дубае".

"В прошлом, когда меня попросили о помощи, я лично помог Франции создать горячую линию с Telegram для борьбы против угрозы терактов на французской территории", - подчеркнул Дуров.


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