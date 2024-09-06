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Более 80% немцев недовольны работой правящей коалиции — опрос

09:20 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 80% жителей Германии недовольны работой правительства. Уровень поддержки правящей в ФРГ коалиции «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии — СДПГ, «зеленые», Свободная демократическая партия — СвДП) достиг самого низкого уровня с момента ее прихода к власти в 2021 году, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD.

Согласно этим результатам, лишь 16% респондентов в настоящее время удовлетворены работой правительства. Это на 4 п. п. меньше по сравнению с данными аналогичного опроса, проведенного в августе. 84% недовольны работой «Светофора». Кроме того, как выяснили социологи, крайне низкие рейтинги наблюдаются у канцлера ФРГ Олафа Шольца (СДПГ), министра финансов Кристиана Линднера (СвДП) и главы Минэкономики Роберта Хабека («зеленые»).

Если бы выборы в Бундестаг (парламент ФРГ) состоялись в ближайшее воскресенье, то коалиция не имела бы шансов остаться у власти. СДПГ заручилась бы поддержкой 15% избирателей, «зеленые» — 11%, СвДП — лишь 4%. Таким образом, в сумме бы они набрали 30%.

Лидирует оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 33% голосов. Правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) готовы поддержать 17% опрошенных, партию «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) — 8%, левых — 3%.

Опрос проводился 3–4 сентября. В нем приняли участие 1 309 человек.

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