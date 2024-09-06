В Чехии хотят давать гражданство только при отказе от российского паспорта
14:12 06.09.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Чехии предложили давать гражданство только при отказе от российского паспорта. Это необходимо для минимизации рисков безопасности.
Как сообщает газета Blesk, с инициативой выступил член парламента Мартин Экснер, идею поддержал глава МВД Чехии Вит Ракушан. По его словам, «ситуация требует от нас реагирования на возросшее количество запросов граждан России о предоставлении им гражданства».
В свою очередь Экснер заявил, что Москва «проявляет агрессию к Праге, а значит, недопустима ситуация, при которой россияне могут получить чешское гражданство и все связанные с ним права». Парламентарий подчеркнул, что важна лояльность мигрантов властям Чехии. "Говорит Москва"
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