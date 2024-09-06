Дела США не на верхних строчках в повестке дня Путина — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дела США не находятся на верхних строчках повестки дня президента РФ Владимира Путина, для него главное — забота о гражданах России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, что имел в виду глава государства, когда накануне на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) с иронией заявил, что Москва после того, как действующий президент США Джо Байден вышел из президентской гонки, поддерживает Харрис.

«Модератор задала Путину вопрос, Путин ответил на этот вопрос. Безусловно, американские дела не могут быть и не являются заботой, которая находится в верхних строчках повестки дня президента, все-таки для него главное — это наша страна, наши люди, наши граждане и забота о них», — сказал Песков.