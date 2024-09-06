0
0
147
НОВОСТИ

Премьер Фицо предупредил об угрозе покушений на политиков Словакии

15:00 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо (социал-демократ), на которого было совершено покушение в городе Гандлова 15 мая, в очередной раз предупредил об угрозе нападений на политиков со стороны представителей либеральной оппозиции. С таким заявлением он выступил в ходе поездки в этот город на востоке республики.

«Словацкая [либеральная] оппозиция и [близкие им] СМИ нагнетают атмосферу [в обществе], итогом которой может стать повторение покушения. Это вызывает у меня самое глубокое беспокойство», — сказал премьер.

Глава правительства отметил, что совершает нынешнюю поездку исключительно в целях содействия экономическому развитию региона. В городе в связи с его приездом приняты повышенные меры безопасности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 06.09.2024
ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 300 военных, за все время — свыше 10 400
0
83
15:12 06.09.2024
В Красноярске задержали мужчину, угрожавшего взрывом и устроившего стрельбу из квартиры
0
114
15:01 06.09.2024
Сбер: объем утечки персональных данных в России за последние годы увеличился в 6 раз
0
129
14:32 06.09.2024
Дела США не на верхних строчках в повестке дня Путина — Песков
0
172
14:12 06.09.2024
В Чехии хотят давать гражданство только при отказе от российского паспорта
0
205
14:00 06.09.2024
РФ получила огромный толчок боевого применения БПЛА, равных ей нет — Медведев
0
257
13:32 06.09.2024
Зеленский пожаловался, что Киев еще не получил «значительное число» обещанных систем ПВО
0
246
13:20 06.09.2024
ЕС, Британия, США и еще семь стран подписали конвенцию об использовании ИИ
0
271
13:15 06.09.2024
На ВЭФ-2024 представлено единственное российское сетевое решение с сертификацией ФСБ
0
292
13:05 06.09.2024
Командир «Пятнашки» сообщил о находке инструмента для клеймения у убитого спецназовца ВСУ
0
289

Возврат к списку