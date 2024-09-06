Премьер Фицо предупредил об угрозе покушений на политиков Словакии
15:00 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо (социал-демократ), на которого было совершено покушение в городе Гандлова 15 мая, в очередной раз предупредил об угрозе нападений на политиков со стороны представителей либеральной оппозиции. С таким заявлением он выступил в ходе поездки в этот город на востоке республики.
«Словацкая [либеральная] оппозиция и [близкие им] СМИ нагнетают атмосферу [в обществе], итогом которой может стать повторение покушения. Это вызывает у меня самое глубокое беспокойство», — сказал премьер.
Глава правительства отметил, что совершает нынешнюю поездку исключительно в целях содействия экономическому развитию региона. В городе в связи с его приездом приняты повышенные меры безопасности.
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