Премьер Фицо предупредил об угрозе покушений на политиков Словакии

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо (социал-демократ), на которого было совершено покушение в городе Гандлова 15 мая, в очередной раз предупредил об угрозе нападений на политиков со стороны представителей либеральной оппозиции. С таким заявлением он выступил в ходе поездки в этот город на востоке республики.

«Словацкая [либеральная] оппозиция и [близкие им] СМИ нагнетают атмосферу [в обществе], итогом которой может стать повторение покушения. Это вызывает у меня самое глубокое беспокойство», — сказал премьер.

Глава правительства отметил, что совершает нынешнюю поездку исключительно в целях содействия экономическому развитию региона. В городе в связи с его приездом приняты повышенные меры безопасности.