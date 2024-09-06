В Красноярске задержали мужчину, угрожавшего взрывом и устроившего стрельбу из квартиры
15:12 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчина, открывший стрельбу из огнестрельного оружия и угрожавший взрывом в квартире в Советском районе Красноярска, задержан. Об этом ТАСС сообщил начальник регионального главка МВД Александр Речицкий.
«Переговоры ни к чему не привели. Он продолжал хаотичную стрельбу, в том числе на поражение в местности. Угроза была реальная, поскольку он в телефонных разговорах со своими родственниками говорил о том, что приобрел 10 канистр солярки и может взорвать квартиру. Дом газицирован. Мы прекратили подачу газа в эти квартиры, людей максимально эвакуировали», — сообщил начальник главка, добавив, что мужчина был задержан при попытке выйти из квартиры.
НОВОСТИ
- 15:32 06.09.2024
- ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 300 военных, за все время — свыше 10 400
- 15:01 06.09.2024
- Сбер: объем утечки персональных данных в России за последние годы увеличился в 6 раз
- 15:00 06.09.2024
- Премьер Фицо предупредил об угрозе покушений на политиков Словакии
- 14:32 06.09.2024
- Дела США не на верхних строчках в повестке дня Путина — Песков
- 14:12 06.09.2024
- В Чехии хотят давать гражданство только при отказе от российского паспорта
- 14:00 06.09.2024
- РФ получила огромный толчок боевого применения БПЛА, равных ей нет — Медведев
- 13:32 06.09.2024
- Зеленский пожаловался, что Киев еще не получил «значительное число» обещанных систем ПВО
- 13:20 06.09.2024
- ЕС, Британия, США и еще семь стран подписали конвенцию об использовании ИИ
- 13:15 06.09.2024
- На ВЭФ-2024 представлено единственное российское сетевое решение с сертификацией ФСБ
- 13:05 06.09.2024
- Командир «Пятнашки» сообщил о находке инструмента для клеймения у убитого спецназовца ВСУ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать