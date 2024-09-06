В Красноярске задержали мужчину, угрожавшего взрывом и устроившего стрельбу из квартиры

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина, открывший стрельбу из огнестрельного оружия и угрожавший взрывом в квартире в Советском районе Красноярска, задержан. Об этом ТАСС сообщил начальник регионального главка МВД Александр Речицкий.

«Переговоры ни к чему не привели. Он продолжал хаотичную стрельбу, в том числе на поражение в местности. Угроза была реальная, поскольку он в телефонных разговорах со своими родственниками говорил о том, что приобрел 10 канистр солярки и может взорвать квартиру. Дом газицирован. Мы прекратили подачу газа в эти квартиры, людей максимально эвакуировали», — сообщил начальник главка, добавив, что мужчина был задержан при попытке выйти из квартиры.