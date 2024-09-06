ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 300 военных, за все время — свыше 10 400
15:32 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери ВСУ на курском направлении составили до 300 военных и 12 единиц техники за сутки, более 10 400 военнослужащих и 7 РСЗО HIMARS за все время, сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и 12 единиц бронетехники, в том числе 2 бронетранспортера и 10 боевых бронированных машин, а также 2 артиллерийских орудия, станцию РЭБ и 14 автомобилей», — сообщили там.
НОВОСТИ
- 15:12 06.09.2024
- В Красноярске задержали мужчину, угрожавшего взрывом и устроившего стрельбу из квартиры
- 15:01 06.09.2024
- Сбер: объем утечки персональных данных в России за последние годы увеличился в 6 раз
- 15:00 06.09.2024
- Премьер Фицо предупредил об угрозе покушений на политиков Словакии
- 14:32 06.09.2024
- Дела США не на верхних строчках в повестке дня Путина — Песков
- 14:12 06.09.2024
- В Чехии хотят давать гражданство только при отказе от российского паспорта
- 14:00 06.09.2024
- РФ получила огромный толчок боевого применения БПЛА, равных ей нет — Медведев
- 13:32 06.09.2024
- Зеленский пожаловался, что Киев еще не получил «значительное число» обещанных систем ПВО
- 13:20 06.09.2024
- ЕС, Британия, США и еще семь стран подписали конвенцию об использовании ИИ
- 13:15 06.09.2024
- На ВЭФ-2024 представлено единственное российское сетевое решение с сертификацией ФСБ
- 13:05 06.09.2024
- Командир «Пятнашки» сообщил о находке инструмента для клеймения у убитого спецназовца ВСУ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать