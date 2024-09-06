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НОВОСТИ

ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 300 военных, за все время — свыше 10 400

15:32 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери ВСУ на курском направлении составили до 300 военных и 12 единиц техники за сутки, более 10 400 военнослужащих и 7 РСЗО HIMARS за все время, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и 12 единиц бронетехники, в том числе 2 бронетранспортера и 10 боевых бронированных машин, а также 2 артиллерийских орудия, станцию РЭБ и 14 автомобилей», — сообщили там.

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