15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери ВСУ на курском направлении составили до 300 военных и 12 единиц техники за сутки, более 10 400 военнослужащих и 7 РСЗО HIMARS за все время, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и 12 единиц бронетехники, в том числе 2 бронетранспортера и 10 боевых бронированных машин, а также 2 артиллерийских орудия, станцию РЭБ и 14 автомобилей», — сообщили там.