Московская система электронного голосования успешно отразила 39 DDOS-атак

18:17

С момента старта выборов московская система электронного голосования уже успешно справилась с 39 DDoS-атаками. "Все они успешно отражены и не оказали влияния на ход голосования", – отметил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев. Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова заявила, что в столице проголосовали примерно 1,4 млн человек. Большинство из них предпочло голосовать онлайн или на участках при помощи терминалов электронного голосования.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино стартовали 6 сентября и завершатся 8 сентября.

Горожане могут голосовать как в электронной форме, так и с помощью бумажных бюллетеней.