Московская система электронного голосования успешно отразила 39 DDOS-атак
18:17 06.09.2024
С момента старта выборов московская система электронного голосования уже успешно справилась с 39 DDoS-атаками. "Все они успешно отражены и не оказали влияния на ход голосования", – отметил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев. Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова заявила, что в столице проголосовали примерно 1,4 млн человек. Большинство из них предпочло голосовать онлайн или на участках при помощи терминалов электронного голосования.
Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино стартовали 6 сентября и завершатся 8 сентября.
Горожане могут голосовать как в электронной форме, так и с помощью бумажных бюллетеней.
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