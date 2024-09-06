Почти 1,5 млн человек проголосовали на выборах в Мосгордуму

18:25

Примерно 1,5 млн горожан уже проголосовали в ходе выборов депутатов в Москве, голосование идет в штатном режиме. По данным главы Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалева, из 1,5 млн человек большинство сделало свой выбор в онлайн-режиме.

«Горожанам доступны все способы голосования: онлайн и на участках, где они смогут проголосовать с помощью терминалов электронного голосования или бумажным бюллетенем», – заявил Ковалев.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино будут проводиться до 20:00 8 сентября. Горожане могут проголосовать в электронном формате на elec.mos.ru, а также на всех избирательных участках города, где установлены специальные терминалы. Желающие могут отдать свой голос с помощью бумажного бюллетеня, однако для этого нужно будет голосовать только на избирательном участке по месту постоянной регистрации в Москве.