Почти 1,5 млн человек проголосовали на выборах в Мосгордуму
18:25 06.09.2024
Примерно 1,5 млн горожан уже проголосовали в ходе выборов депутатов в Москве, голосование идет в штатном режиме. По данным главы Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалева, из 1,5 млн человек большинство сделало свой выбор в онлайн-режиме.
«Горожанам доступны все способы голосования: онлайн и на участках, где они смогут проголосовать с помощью терминалов электронного голосования или бумажным бюллетенем», – заявил Ковалев.
Напомним, выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино будут проводиться до 20:00 8 сентября. Горожане могут проголосовать в электронном формате на elec.mos.ru, а также на всех избирательных участках города, где установлены специальные терминалы. Желающие могут отдать свой голос с помощью бумажного бюллетеня, однако для этого нужно будет голосовать только на избирательном участке по месту постоянной регистрации в Москве.
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