В гонке за будущее автомобилестроения ЕС уступает КНР и США - Bloomberg
19:00 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, европейские автоконцерны, в том числе Volkswagen и Volvo, были вынуждены пересмотреть свои планы наращивания производства и последующего полного перехода на электромобили в связи с падением спроса на произведенные этими компаниями электрокары. Это, с точки зрения Bloomberg, обусловлено двумя причинами. Во-первых, европейские компании не смогли спроектировать доступные модели электромобилей, чтобы конкурировать с Tesla и китайскими производителями, и даже электрическая версия традиционно дешевого для европейского рынка автомобиля Fiat 500 стоит около 35 тыс. евро, что в два раза дороже такого же авто с двигателем внутреннего сгорания. Во-вторых, сокращение программ государственной поддержки еще сильнее подорвало интерес покупателей к европейским электромобилям.
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