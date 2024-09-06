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В гонке за будущее автомобилестроения ЕС уступает КНР и США - Bloomberg

19:00 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские автопроизводители рискуют проиграть американским и китайским конкурентам в глобальной гонке за будущее автомобилестроения из-за отставания в производстве электромобилей. Такое мнение выразило агентство Bloomberg.

По его данным, европейские автоконцерны, в том числе Volkswagen и Volvo, были вынуждены пересмотреть свои планы наращивания производства и последующего полного перехода на электромобили в связи с падением спроса на произведенные этими компаниями электрокары. Это, с точки зрения Bloomberg, обусловлено двумя причинами. Во-первых, европейские компании не смогли спроектировать доступные модели электромобилей, чтобы конкурировать с Tesla и китайскими производителями, и даже электрическая версия традиционно дешевого для европейского рынка автомобиля Fiat 500 стоит около 35 тыс. евро, что в два раза дороже такого же авто с двигателем внутреннего сгорания. Во-вторых, сокращение программ государственной поддержки еще сильнее подорвало интерес покупателей к европейским электромобилям.

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