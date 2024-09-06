Алиев заявил, что Азербайджан не поддерживает антироссийскую санкционную кампанию

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджан не был и не будет частью антироссийской санкционной кампании. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев на международном форуме «Информация о мире, Европе и Италии» в итальянском Черноббио.



«Сегодня мы считаем наши отношения с Россией и Украиной очень хорошими. Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании», — сказал глава государства, слова которого приводит государственное информагентство АзерТАдж.





