Первых победителей программы «Миллион призов» определят 7 сентября
19:21 06.09.2024
Первый розыгрыш призовых баллов в рамках акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» пройдет 7 сентября. В нем будут принимать участие москвичи, проголосовавшие на выборах депутатов Московской городской думы, а также муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино в электронном формате. Призы будут разыграны среди избирателей, которые использовали электронный терминал на избирательном участке или страницу elec.mos.ru до 20:00 6 сентября. Все участники розыгрыша будут претендовать на 1000, 3000 или 5000 призовых баллов. Всего планируется три розыгрыша - 7, 8 и 9 сентября.
Результаты розыгрышей можно будет узнать, авторизовавшись на странице акции «Миллион призов». Кроме того, горожане, которые проголосуют онлайн, могут до 8 сентября зарегистрироваться на розыгрыш дополнительных призов. В их числе скидки в размере 15 тыс. баллов на приобретение промокодов любого из партнеров акции «Миллион призов» в категориях «Путешествия и культура», «Техника для дома» или «Спорт».
После голосования гарантированные призы получат горожане, которые проголосуют онлайн впервые и не победили в основном розыгрыше, а также москвичи старше 60 лет. Они получат по 1000 баллов.
Победители розыгрышей получат СМС или другое уведомление, предусмотренное порядком проведения акции, с уникальным кодом участника, который нужно будет активировать до 30 сентября на сайте программы.
Напомним, призовые баллы горожане смогут обменять на скидки в столичных магазинах, аптеках, кафе и ресторанах, билеты в городские музеи и театры, а также отправить на благотворительные цели.
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