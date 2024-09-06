Общественный штаб: первый день голосования в Москве прошел штатно
21:25 06.09.2024
В первый день голосования свой выбор сделали более 1 млн 800 тыс. москвичей. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, бумажными бюллетенями голосовали 60 447 избирателей.
«Мы понимаем, что помимо кампаний по выборам депутатов в Мосгордуму, у нас идет муниципальная кампания в восьми округах ТиНАО и одни выборы муниципальных в Куркино. Озвучу цифры по муниципальным кампаниям: всего выдано 124 737 бюллетеней, из них бумажных – 2099», – заявила глава МГИК.
По данным наблюдателей, нарушений на выборах депутатов Мосгордумы к концу первого дня не выявлено, голосование проходило в штатном режиме. «В целом по голосованию – оно идет штатно. Нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, не выявлено», – заявил руководитель корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.
Система онлайн-голосования также работала стабильно, электронные терминалы действовали без перебоев.
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