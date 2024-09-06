Париж получит от ЕС 300 млн евро из замороженных активов РФ на поставки оружия Киеву
21:40 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Еврокомиссия направит Главному управлению вооружений в текущем году 300 млн евро для оперативной закупки для Украины боеприпасов, артиллерии и ПВО», — информируют в коммюнике.
Как указывается в сообщении, в общей сложности на закупку вооружений для Украины в ЕС будет направлено «около 1,4 млрд евро доходов от замороженных российских активов».
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