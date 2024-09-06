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Париж получит от ЕС 300 млн евро из замороженных активов РФ на поставки оружия Киеву

21:40 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз выделит до конца года Парижу 300 млн евро из доходов от замороженных российских активов на поставки оружия Киеву. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства вооруженных сил Франции.

«Еврокомиссия направит Главному управлению вооружений в текущем году 300 млн евро для оперативной закупки для Украины боеприпасов, артиллерии и ПВО», — информируют в коммюнике.

Как указывается в сообщении, в общей сложности на закупку вооружений для Украины в ЕС будет направлено «около 1,4 млрд евро доходов от замороженных российских активов».

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