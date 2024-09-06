Париж получит от ЕС 300 млн евро из замороженных активов РФ на поставки оружия Киеву

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз выделит до конца года Парижу 300 млн евро из доходов от замороженных российских активов на поставки оружия Киеву. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства вооруженных сил Франции.



«Еврокомиссия направит Главному управлению вооружений в текущем году 300 млн евро для оперативной закупки для Украины боеприпасов, артиллерии и ПВО», — информируют в коммюнике.



Как указывается в сообщении, в общей сложности на закупку вооружений для Украины в ЕС будет направлено «около 1,4 млрд евро доходов от замороженных российских активов».



