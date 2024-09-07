NASA вернуло корабль Starliner на Землю с орбиты без экипажа
09:00 07.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Космический корабль Starliner компании Boeing совершил успешное приземление после отстыковки от Международной космической станции (МКС), вернувшись на Землю без экипажа. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
Приземление состоялось в 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск). После вхождения в атмосферу аппарат выпустил три парашюта и приземлился на территории полигона Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. «Starliner вернулся на Землю», — сказала ведущая трансляции.
Путь от МКС до Земли занял у космического корабля порядка шести часов.
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