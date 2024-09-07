Теплая летняя погода в Москве по прогнозам синоптиков сохранится до середины сентября

09:20 Источник: Интерфакс

Теплая погода с температурой на 4-6 градусов выше нормы и характерная для конца июля сохранится в Москве до конца следующей недели, днем воздух в столице будет прогреваться до плюс 26 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В центре европейской России, в Москве в частности, сохранится очень теплая погода. Температура в выходные дни и на следующей неделе будет на 4-6 градусов выше нормы. Ее можно будет ассоциировать на следующей неделе не с сентябрьской погодой, а июльской и с погодой первой половины августа", - сказал Вильфанд.