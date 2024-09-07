Общественный штаб: Второй день выборов в Москве начался штатно

10:40

В Москве второй день выборов депутатов в Мосгордуму, а также муниципальных депутатов нескольких районов ТиНАО и Куркино начался штатно. Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице сообщает, что в 8:00 все избирательные участки опять начали действовать. При этом по ссылке elec.mos.ru избиратели могли голосовать всю ночь.

Также продолжает свою работу Общественный штаб, его наблюдатели работают на своих местах, а видеонаблюдение за происходящим на участках не прекращалось ни на минуту даже ночью.

Как уже сообщала «Независимая газета», первые сутки выборов в Москве прошли штатно, каких-то серьезных происшествий не было зафиксировано.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино будут проходить до 20:00 8 сентября. Горожане могут голосовать в электронном формате как на elec.mos.ru, так и на избирательных участках, где действуют специальные терминалы. При этом горожане могут проголосовать и с помощью бумажного бюллетеня - только на избирательном участке по месту постоянной регистрации в Москве.