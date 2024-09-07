Общественный штаб: Второй день выборов в Москве начался штатно
10:40 07.09.2024
В Москве второй день выборов депутатов в Мосгордуму, а также муниципальных депутатов нескольких районов ТиНАО и Куркино начался штатно. Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице сообщает, что в 8:00 все избирательные участки опять начали действовать. При этом по ссылке elec.mos.ru избиратели могли голосовать всю ночь.
Также продолжает свою работу Общественный штаб, его наблюдатели работают на своих местах, а видеонаблюдение за происходящим на участках не прекращалось ни на минуту даже ночью.
Как уже сообщала «Независимая газета», первые сутки выборов в Москве прошли штатно, каких-то серьезных происшествий не было зафиксировано.
Напомним, выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино будут проходить до 20:00 8 сентября. Горожане могут голосовать в электронном формате как на elec.mos.ru, так и на избирательных участках, где действуют специальные терминалы. При этом горожане могут проголосовать и с помощью бумажного бюллетеня - только на избирательном участке по месту постоянной регистрации в Москве.
НОВОСТИ
- 10:49 07.09.2024
- На выборах депутатов в Москве проголосовали уже более 2 млн человек
- 09:20 07.09.2024
- Теплая летняя погода в Москве по прогнозам синоптиков сохранится до середины сентября
- 09:00 07.09.2024
- NASA вернуло корабль Starliner на Землю с орбиты без экипажа
- 21:40 06.09.2024
- Париж получит от ЕС 300 млн евро из замороженных активов РФ на поставки оружия Киеву
- 21:25 06.09.2024
- Общественный штаб: первый день голосования в Москве прошел штатно
- 20:20 06.09.2024
- Утверждения Зеленского о стабилизации на красноармейском направлении опроверг офицер ВСУ
- 19:21 06.09.2024
- Первых победителей программы «Миллион призов» определят 7 сентября
- 19:10 06.09.2024
- Алиев заявил, что Азербайджан не поддерживает антироссийскую санкционную кампанию
- 19:00 06.09.2024
- В гонке за будущее автомобилестроения ЕС уступает КНР и США - Bloomberg
- 18:30 06.09.2024
- "Роснефть"и "Россети" будут размещать на заправках зарядные станции для электромобилей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать