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НОВОСТИ

На выборах депутатов в Москве проголосовали уже более 2 млн человек

10:49 07.09.2024

На выборах депутатов в столице, по данным на начало второго дня голосования, сделали свой выбор уже более 2 млн москвичей. Как сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, голосование продолжается в штатном режиме. Представители штаба констатируют, что москвичи уже продемонстрировали высокий интерес к выборам депутатов в столичный парламент, а также муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино.

Напомним, выборы парламентариев будут продолжаться до 20:00 8 сентября. Горожане могут голосовать в электронном формате на странице elec.mos.ru и на избирательных участках города, где работают специальные терминалы. Москвичи также могут проголосовать и с помощью бумажных бюллетеней, если они предварительно подали заявление для голосования таким образом. При этом последний вид голосования доступен только на избирательном участке по месту постоянной регистрации избирателя.

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