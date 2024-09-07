Сбер стал лидером рейтинга поддержки волонтерских экологических акций
13:28 07.09.2024
Рейтинг поддержки ведущими компаниями России крупнейших экологических акций, проводимых в период реализации нацпроекта «Экология», был представлен в ходе молодежной программы «День будущего» в рамках IX Восточного экономического форума. Сбер занял первое место в рейтинге, составленном экспертами движения «Экосистема», об этом говорится на сайте организации .
Согласно рейтингу, первое место по упоминаемости в СМИ в контексте природоохранных активностей занял Сбербанк (9 680 упоминаний). На второй и третьей строчке рейтинга расположились ОАО «РЖД» (5 293 упоминания) и госкорпорация «Росатом» (4 955 упоминаний).
Лидерство Сбера в рейтинге экологических инициатив обусловлено его активной поддержкой проектов «Чистые игры» и «БумБатл», а также двух крупнейших лесовосстановительных акций – «Сад памяти» и «Сохраним лес».
У Сбера в том числе есть онлайн-медиа про экологичный и здоровый образ жизни, полезные привычки, саморазвитие, помощь людям и заботу о природе — «Сберегаем вместе». На платформе ежедневно публикуются статьи, новости и тренды, практические советы и экспертное мнение по важным темам в области ESG и устойчивого развития. Афиша зеленых мероприятий, личный кабинет и подписка на материалы помогают пользователям участвовать в благотворительных, волонтерских, экологических и социальных инициативах страны.
Согласно исследованию, наиболее часто российские медиа писали об участии ведущих компаний в акциях «Сад памяти» (8 506 упоминаний), «Сохраним лес» (5 633 упоминания) и «Чистая Арктика» (5 014 упоминаний).
«Современные компании активно вовлечены в достижение экологического благополучия, развивают и поддерживают общественные инициативы, демонстрируя свою социальную ответственность и задавая новые стандарты на рынке», – отметила сопредседатель движения «Экосистема» Александра Рябых.
Эксперты «Экосистемы» провели статистический анализ представленности в российских СМИ ТОП-15 отечественных компаний по выручке в привязке к показателям упоминаемости ТОП-10 наиболее узнаваемых среди россиян экологических акций (согласно опросу ВЦИОМ), состоявшихся в промежуток 2020–2024 годов. Анализ проводился с использованием «Медиалогии» — автоматической системы мониторинга СМИ и социальных сетей.
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