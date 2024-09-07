Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана
13:43 07.09.2024
В День города в Москве президент России Владимир Путин и столичный мэр Сергей Собянин открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана. Церемония открытия проводилась в формате видеоконференцсвязи из концертного зала «Зарядье» - там проводятся торжественное события в честь 877-летия столицы РФ.
Новые корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана начнут работать уже в сентябре 2024 года. Новый научно-исследовательский кластер располагается рядом с историческими зданиями университета на реке Яузе.
В нынешнем году завершились строительные работы на трех объектах. Готов центральный кластер площадью 51 тыс. кв. м, состоящий из пяти зданий, объединенных парящей кровлей купола. Также готов многофункциональный технологический и научно-образовательный комплекс «Квантум парк», где будут размещены коворкинги, досуговые и выставочные зоны, пространства-трансформеры для презентации научных разработок. Построен комплекс общежитий на 2300 студентов.
При этом в 2022–2023 годах завершились строительные работы еще на шести объектах научно-исследовательского кластера.
Кроме того, МГТУ имени Баумана формирует 10 междисциплинарных исследовательских и образовательных кластеров. Они займутся разработками в таких направлениях как космос, энергомашиностроение, машиностроение и материалы, оборонные технологии, транспорт, робототехника, цифровая трансформация и искусственный интеллект, фотоника, квантовые и флюидные технологии, науки о жизни и защита природы.
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