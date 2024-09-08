К 3 сентября ВСУ планировали продвинуться к Курской АЭС для ее обстрела - Алаудинов

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) к 3 сентября планировали продвинуться к Курской АЭС для ее обстрела, но реализовать планы не удалось, они понесли ощутимые потери. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.



«Мы фиксируем, что противник отовсюду снимает резервы, перекидывает их. Мы знаем, что на третье число опять у него было запланировано взятие огромного участка территории, пододвинуться поближе к атомной станции для того, чтобы иметь возможность обстреливать ее с артиллерийских установок. Эта задача была поставлена. Мы должны констатировать факт, что противнику это не удалось, потому что он понес ощутимые потери», — сказал он журналистам.





