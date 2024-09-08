К 3 сентября ВСУ планировали продвинуться к Курской АЭС для ее обстрела - Алаудинов
09:15 08.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы фиксируем, что противник отовсюду снимает резервы, перекидывает их. Мы знаем, что на третье число опять у него было запланировано взятие огромного участка территории, пододвинуться поближе к атомной станции для того, чтобы иметь возможность обстреливать ее с артиллерийских установок. Эта задача была поставлена. Мы должны констатировать факт, что противнику это не удалось, потому что он понес ощутимые потери», — сказал он журналистам.
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