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Общественный штаб: Кандидаты от ЕР получили большинство мест в Мосгордуме

08:41 09.09.2024

Явка на голосовании 6-8 сентября составила 40,32%, сообщают представители Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Всего на выборах депутатов Мосгордумы, а также муниципальных депутатов ряда районов ТиНАО и Куркино проголосовали более 3,15 млн человек. По мнению представителей штаба, это подтверждает исключительный интерес к процессу избрания депутатов в столице.

Голосование в мегаполисе проходило и завершилось штатно, причем, подавляющее большинство избирателей, почти 2,7 млн горожан, голосовали онлайн. На избирательных участках при помощи терминалов электронного голосования свою политическую позицию высказали более 320 тыс. москвичей.

Бумажными бюллетенями голосовали 140 тыс. жителей столицы, заявил заместитель председателя Московской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

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