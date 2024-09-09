Целью удара Израиля по Сирии могла стать база Ирана по сборке ракет — The Times of Israel

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В ходе предполагаемого ракетного удара Израиля по территории Сирии могли быть поражены объекты Ирана в этой стране, в том числе иранская база по производству ракет. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Как пишет издание, Иран использует область Масьяф в качестве базы собственных сил и проиранских формирований в Сирии. «Там находится Центр научных исследований и разработок, известный как CERS или SSRC, который, как утверждает Израиль, иранские силы используют для производства высокоточных ракет класса „земля — земля“, — утверждает газета.