Целью удара Израиля по Сирии могла стать база Ирана по сборке ракет — The Times of Israel
09:20 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В ходе предполагаемого ракетного удара Израиля по территории Сирии могли быть поражены объекты Ирана в этой стране, в том числе иранская база по производству ракет. Об этом сообщила газета The Times of Israel.
Как пишет издание, Иран использует область Масьяф в качестве базы собственных сил и проиранских формирований в Сирии. «Там находится Центр научных исследований и разработок, известный как CERS или SSRC, который, как утверждает Израиль, иранские силы используют для производства высокоточных ракет класса „земля — земля“, — утверждает газета.
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