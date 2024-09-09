В России выросло производство шампанского

10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России с начала года на 32% выросло производство шампанского. С января по август предприятия выпустили 9,2 млн декалитров игристых вин.

Статистику приводит Росалкогольтабакконтроль относительно аналогичного периода 2023-го. По подсчётам ведомства, производство тихих вин выросло на 9,5% — до 21,3 млн декалитров, водочные предприятия нарастили выпуск продукции на 2,7% — до 48,4 млн декалитров.

В целом алкогольная отрасль с начала года произвела продукции на 8,5% больше, чем в прошлом году. При подсчётах не учитывалось пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха. "Говорит Москва"