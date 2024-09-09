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Шольц готовит «мирный план» по Украине, не исключающий передачи РФ территорий — СМИ

12:05 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц готовит собственный план мирного урегулирования на Украине, своего рода новые Минские соглашения, что не исключает передачу Москве части украинских территорий. Об этом пишет газета La Repubblica со ссылкой на свой источник, близкий к правительству и Социал-демократической партии Германии.

Как указывается, германский канцлер после ряда неудач на региональных и европейских выборах хочет «разыграть украинскую карту», чтобы укрепить собственные позиции. К поиску путей завершения конфликта его подталкивают и в оппозиционном Христианско-демократическом союзе, добавляет издание.

Накануне в телеинтервью Шольц заявил, что в конфликте на Украине настал момент для обсуждения того, как прийти к миру. По его мнению, необходимо провести новый саммит с целью урегулирования кризиса на Украине с обязательным участием России.

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