0
0
136
НОВОСТИ

В ЕС снижается производство электромобилей из-за падения спроса — FT

12:20 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские автопроизводители снижают из-за падения спроса выпуск электромобилей, что может создать большие трудности в реализации планов Евросоюза отказаться к 2035 году от двигателей внутреннего сгорания. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

По его данным, на заводах сообщества в 2024 году будет произведено меньше электрокаров, чем в предыдущем году, когда их было выпущено 1,8 млн. На минувшей неделе немецкий автоконцерн Volkswagen заявил, как отмечает издание, о возможном закрытии завода по производству электромобилей высокого класса Audi в Брюсселе, а также впервые в своей истории не исключает закрытие одного из предприятий в Германии.

Европейские производители стремятся выпускать более дешевые модели, частично перенося производство в Китай, где с конвейеров сходят модели стоимостью менее 20 тыс. евро. Падение темпов автомобилестроения в ЕС связано и с появлением на европейском рынке большого количества более доступных китайских электрокаров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 09.09.2024
Всю первую половину сентября в Москве не будет осадков — метеоролог
0
20
13:05 09.09.2024
Над Курской и Белгородской областями уничтожены еще 2 БПЛА
0
69
13:00 09.09.2024
В России работают почти 1 млн айтишников — Мишустин
0
77
12:54 09.09.2024
Более 1,7 млн москвичей стали победителями в розыгрышах программы «Миллион призов»
0
81
12:52 09.09.2024
Предприниматели смогут настраивать рекламу на Авито через СберТаргет
0
79
12:32 09.09.2024
Спикер парламента Армении не исключил выхода страны из ОДКБ
0
126
12:05 09.09.2024
Шольц готовит «мирный план» по Украине, не исключающий передачи РФ территорий — СМИ
0
179
12:00 09.09.2024
Выборы в Грузии проходят на фоне беспрецедентного вмешательства извне — премьер Грузии
0
168
11:32 09.09.2024
Военным будут возмещать расходы на авто в командировках и отпусках — кабмин РФ
0
229
11:20 09.09.2024
Более чем в десяти регионах РФ ожидаются опасные явления погоды — Вильфанд
0
262

Возврат к списку