В ЕС снижается производство электромобилей из-за падения спроса — FT
12:20 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские автопроизводители снижают из-за падения спроса выпуск электромобилей, что может создать большие трудности в реализации планов Евросоюза отказаться к 2035 году от двигателей внутреннего сгорания. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.
По его данным, на заводах сообщества в 2024 году будет произведено меньше электрокаров, чем в предыдущем году, когда их было выпущено 1,8 млн. На минувшей неделе немецкий автоконцерн Volkswagen заявил, как отмечает издание, о возможном закрытии завода по производству электромобилей высокого класса Audi в Брюсселе, а также впервые в своей истории не исключает закрытие одного из предприятий в Германии.
Европейские производители стремятся выпускать более дешевые модели, частично перенося производство в Китай, где с конвейеров сходят модели стоимостью менее 20 тыс. евро. Падение темпов автомобилестроения в ЕС связано и с появлением на европейском рынке большого количества более доступных китайских электрокаров.
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