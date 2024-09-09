Спикер парламента Армении не исключил выхода страны из ОДКБ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения может выйти из ОДКБ, такой возможности нельзя исключать. Об этом на брифинге заявил спикер парламента Ален Симонян.

«Ничего нельзя исключать», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.