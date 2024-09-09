Предприниматели смогут настраивать рекламу на Авито через СберТаргет

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В сервисе Сбера по запуску рекламы «СберТаргет» добавилась новая площадка – Авито. Бизнесмены, которые запустят рекламу на Авито через СберТаргет до 30 сентября 2024 года, получат индивидуальные бонусы в категории «Товары» на продвижение товаров на этой онлайн-площадке. При регистрации в качестве профессионального продавца и оформлении подписки «Расширенная» или «Максимальная» клиент получит 8000 бонусов (1 бонус = 1 рубль) на продвижение в сервисе Авито. Акция распространяется на пользователей классифайда, которые за последние полгода тратили менее 1000 рублей в месяц на продвижение и размещение своих товаров на Авито.

«СберТаргет» продолжает расширять свои возможности по работе с рекламными площадками. Сервис содержит почти все топовые онлайн-каналы России для продвижения товаров и услуг в поисковиках, соцсетях, на картах и в СМС. Теперь к этому списку добавилась популярная онлайн-платформа объявлений Авито. А значит, у наших клиентов-предпринимателей появится еще больше возможностей рассказать россиянам о своей продукции», – отметил вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка Станислав Карташов.

СберТаргет уже более пяти лет помогает предпринимателям по всей России привлекать клиентов, запускать рекламные кампании и отслеживать их эффективность. Среди преимуществ сервиса – запуск из одного окна в поисковике, соцсетях, на картах или в СМС-рассылках, определение и настройка целевой аудитории (по полу возрасту, интересам и поведению). Сервис имеет библиотеку рекламных текстов и изображений, поэтому можно использовать готовые варианты или редактировать их на свое усмотрение. СберТаргет поможет бизнесу подготовить стратегию продвижения (кому, зачем и где показывать рекламу), запустить рекламу, которая будет интересна целевой аудитории, а также оптимизирует текущие кампании и проанализирует прошлые.