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За ночь уничтожено и перехвачено 144 украинских БПЛА над девятью регионами РФ

09:00 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над девятью регионами РФ, в том числе Подмосковьем. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа: 72 БПЛА над территорией Брянской области, 20 — над территорией Московской области, 14 — над территорией Курской области, 13 — над территорией Тульской области, восемь — над территорией Белгородской области, семь — над территорией Калужской области, пять — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Липецкой области и один над территорией Орловской области», — сказали там.

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