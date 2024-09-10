За ночь уничтожено и перехвачено 144 украинских БПЛА над девятью регионами РФ
09:00 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над девятью регионами РФ, в том числе Подмосковьем. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа: 72 БПЛА над территорией Брянской области, 20 — над территорией Московской области, 14 — над территорией Курской области, 13 — над территорией Тульской области, восемь — над территорией Белгородской области, семь — над территорией Калужской области, пять — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Липецкой области и один над территорией Орловской области», — сказали там.
НОВОСТИ
- 09:05 10.09.2024
- 9-летний ребенок погиб в Раменском в результате атаки БПЛА
- 22:40 09.09.2024
- Самолеты коалиции во главе с США 10 раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии
- 22:00 09.09.2024
- РФ намерена наладить в Узбекистане производство гражданских беспилотников
- 21:20 09.09.2024
- Сборная России выиграла девять медалей на Всемирных играх кочевников
- 20:42 09.09.2024
- Первая премия мира имени Льва Толстого присуждена Африканскому союзу
- 20:00 09.09.2024
- ГА ООН должна уважать решения стран-членов, в том числе и России — председатель
- 19:20 09.09.2024
- РФ и Узбекистан могут в три раза увеличить товарооборот — Мишустин
- 18:40 09.09.2024
- Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 сентября составили 2,024 трлн руб.
- 18:00 09.09.2024
- Министр обороны теперь будет устанавливать порядок допуска к гостайне в МО РФ
- 17:32 09.09.2024
- Антифашизм должен быть фундаментом образования в Словакии — премьер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать