9-летний ребенок погиб в Раменском в результате атаки БПЛА

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

9-летний ребенок погиб при атаке БПЛА в Раменском, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12-го этажей. <…> К сожалению, погиб 9-летний ребенок. Еще один БПЛА попал в дом по Высоковольтной улице — повреждена квартира на 9-м этаже. Туда также выехали все службы. Есть один пострадавший», — написал он в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что всего этой ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.