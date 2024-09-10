9-летний ребенок погиб в Раменском в результате атаки БПЛА
09:05 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
9-летний ребенок погиб при атаке БПЛА в Раменском, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«На Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12-го этажей. <…> К сожалению, погиб 9-летний ребенок. Еще один БПЛА попал в дом по Высоковольтной улице — повреждена квартира на 9-м этаже. Туда также выехали все службы. Есть один пострадавший», — написал он в своем телеграм-канале.
Он также сообщил, что всего этой ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
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